Gottesdienste in Wegberg : Pfarrei St. Martin bietet Präsenzgottesdienste an

Die Gottesdienst in St. Peter und Paul Wegberg finden in der Corona-Pandemie unter Schutzmaßnahmen statt. Foto: Klein Foto: Hedwig Klein

Wegberg Die Katholiken bieten wieder Präsenzgottesdienste an, die Evangelen warten bis Mitte März. Darüber hinaus gibt es weiterhin Impulse per Video.

Das Büro der evangelischen Kirchengemeinde ist weiterhin telefonisch unter der Nummer 02434 1015 erreichbar. Die Angebote in den Gemeinden der katholischen Pfarrei St. Martin sind im Pfarrbrief März/April 2021, auf der Internetseite und in den Aushängen an den Kirchen zu entnehmen.

Für die Gottesdienste an den Ostertagen (Osternacht der Pfarrei in St. Peter und Paul Wegberg, Ostersonntag und Ostermontag in Kirchen und Kapellen) besteht Anmeldepflicht, weil die Plätze in den Kirchen nach wie vor begrenzt bleiben müssen. Anmeldezeiten und Telefonnummern sind ab dem 19. März der Homepage und Aushängen an den Kirchen zu entnehmen.