Pfadfinder engagieren sich für die Umwelt : Schöne Blumenbeete für Dalheim

Dalheim In Eigeninitiative haben die Pfadfinder aus Dalheim mit Unterstützung von Sponsoren den Ortskern verschönert.

Viele Dalheimer spendeten, wobei die Betreiber der Dalheimer Mühle Hauptsponsoren waren. „Wir haben uns mit der Firma Morjan aus Grambusch zusammengetan“, erläuterte Gruppenleiter Marcus Hoppe Einzelheiten zum Projekt auf und rund um den Kreisverkehr, „Mitarbeiter haben uns beraten, welche Pflanzen sich in welcher Konstellation für diesen Standort eignen.“ Gärtner Kleo Montforts legte entsprechend Gräser, Stauden, immergrüne Sträucher und Gehölze auf dem Boden zurecht, die er, die Pfadfinder im Alter von sechs bis 16 Jahren und Bauhof-Mitarbeiter Matthias Claßen ab Beginn des Jahres in den Boden brachten. Dabei übernahmen die jungen Naturfreunde die Arbeiten, die in sicherer Entfernung zum Straßenverkehr getätigt werden konnten. Somit zieren bereits Scheinquitte, Herbstfreude oder Kirschlorbeer die sauber geharkten Bodenflächen und das Erscheinungsbild ist an dieser Stelle deutlich aufgewertet. „Der Sinn ist, dass die Pflanzen ganzjährig in einer Folge blühen und dadurch Bienen und Insekten Futter bieten“, betonte Marcus Hoppe. Dabei sei die Bepflanzung auch danach ausgesucht, dass sie widerstandsfähig ist und wenig Durst hat. Die Pfadfinder haben für die Pflege eine Patenschaft mit der Stadt vereinbart sowie würden sie sich über weitere Spenden zur ergänzenden Bepflanzung von Kreisverkehr und Außenbeeten sehr freuen. Und sie würden durchaus auch neue Aktionen durchführen.