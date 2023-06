Protest gegen Abholzung Umweltgruppe startet Petition in Wegberg

Die Wegberger Umweltschutz-Gruppe „Do it for Nature“ hat eine Petition gegen die Fällung von zwei Bäumen online gestellt. Darin kritisiert sie, dass die Stadt Wegberg beabsichtige, im Rahmen einer Bebauung zwischen Karolinenstraße, Beecker Straße und In Gerichhausen zwei etwa 100 Jahre alte Eichen zu fällen und dies in der Ratssitzung am Dienstag, 13. Juni, auch beschließen lassen wollen.