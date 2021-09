„Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ kommt nach Wegberg : Papes Wohnzimmershow im Forum

Comedian Christian Pape (r.) und sein Bühnenpartner Dr. Stefan Bimmermann präsentieren in Wegberg „Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ Foto: Felix Küster

Wegberg De Vorverkauf für die Wohnzimmershow „Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ von Comedian Christian Pape läuft auf Hochtouren. Sein Gastspiel in seiner Heimat veranstaltet die KG Flöck op Wegberg.

Vier Tage lang begrüßte Comedian Christian Pape vor einem begeisterten Publikum Stars aus aller Welt in seinem Zuhause und zeigte sich als herzlicher Gastgeber bei „Pape macht Zirkus“ gewohnt wortgewandt, gewitzt und bester Laune. Eine Woche später durften die Besucher beim neuartigen Biergartenfestival „Pape chillt“ an vier Tagen die ganz besondere, familiäre Atmosphäre rund um Haus Beeck genießen. Doch der Beecker Jung bleibt kreativ: Mit seinem Projekt „Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ schlägt Christian Pape wieder einmal völlig neue Wege ein.

Die großen Säle sind nach wie vor geschlossen, die Kultur ist hier bis auf Weiteres vertagt. Zusammen mit seinem kongenialen Bühnenpartner und „Pullunderwunder“ Dr. Stefan Bimmermann tourt Christian Pape nun kreuz und quer durch die Heimat und spielt alleine 15 Termine im Kreis Heinsberg, immer mit einem regionalen Verein als Veranstalter an seiner Seite. Vor Ort serviert Pape dabei eine exklusive und intime „Wohnzimmershow“ mit passgenau umgesetztem Hygienekonzept. „Bei uns lacht man mit Sicherheit“, stellt der Humorist mit einem Augenzwinkern klar. Alle Veranstaltungen waren und sind restlos ausverkauft und die Reaktionen darauf durch die Bank überschwänglich. Mit „Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ setzt die Beecker Frohnatur ein Zeichen gegen die schleichende Resignation und verbreitet redend und singend Mut für die Zukunft. Und deshalb gibt es jetzt einen Nachschlag, und zwar am Samstag, 18. September, 20 Uhr im Forum Wegberg.

Gebündelt und kompakt zünden die beiden Karnevalsprofis Pape und Bimmermann über 90 Minuten ohne Pause ein kabarettistisches Fastelovend-Feuerwerk. Hierfür hat der beliebte Comedian extra brandneue Pape-typische Anekdoten geschrieben und diese mit TV-bekannten Perlen der letzten fünf Jahre garniert. „Das Leben ist nicht nur Gürzenich!“ ist dabei bewusst für ein kleineres Publikum konzipiert, das Ticketkontingent deshalb stark limitiert. „Als Künstler hat man so die spannende Möglichkeit, sich in einer zwanglosen Atmosphäre auch mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen“, freut sich Christian Pape auf sein Gastspiel in seiner Heimatstadt, das von der KG Flöck op Wegberg veranstaltet wird. Und natürlich treffen sich die beiden Künstler im Anschluss mit den Zuschauern noch auf ein gemütliches, coronakonformes Meet & Greet.