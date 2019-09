6. Auflage von "Pape grill" in Wegberg-Beeck : Festivalstimmung pur bei „Pape grillt“

Beeck Der Beecker Comedian Christian Pape lud erstmals drei Bands zur Kultveranstaltung ein. Die Niederländer „Harvest“, die kölschen Überflieger „Kasalla“ und die Bonner Senkrechtstarter „Querbeat“ rockten Papes Garten.

Beim jährlichen Kult-Treffen „Pape grillt“ besinnt man sich auf das Wesentliche. Das Feiern mit Freunden und ein respektvolles Miteinander seien wichtige Faktoren, beschrieb Comedian und Hausherr Christian Pape am Rande. Er begrüßte die 3000 Besucher persönlich. Ebenso befanden sich die prominenten Musiker mitten im Geschehen und genossen die familiäre Atmosphäre am und im historischen Haus Beeck. So war die Band „Querbeat“ zur 6. „Pape grillt“-Auflage bereits am Morgen angereist und hatte die privaten Räume der Gastgeberfamilie genutzt, erzählte er. Und die kölschen Jungs von „Kasalla“ baten darum, anstatt einer Dreiviertelstunde eine ganze Stunde spielen zu dürfen. Zusammen mit der niederländischen Formation „Harvest“ sorgten „Kasalla“ und „Querbeat“ für beste musikalische Unterhaltung. Erstmals traten damit drei Bands an einem Abend auf der großen Bühne im Innenhof von Haus Beeck auf. Sein Team und er hätten ganz bewusst den Festivalcharakter geschaffen, betonte Christian Pape, der auch auf der Bühne moderierte, und dies sei toll von den Besuchern aufgenommen worden. Aus Hamburg, Stuttgart, Köln und aus dem nahen Umkreis waren diese angereist. „Jahr für Jahr drehen wir an den Stellschrauben, um das Ganze weiter zu optimieren, wobei sich im vergangenen und in diesem Jahr die Zahl der Besucher auf 3000 eingepegelt hat.“ So waren bei der 6. Auflage die Essensstände vor das Tor ausgelagert worden und die große Hofbühne stand an einer Kopfseite. Somit gab es noch mehr Platz zum Tanzen, Springen und Feiern. Farbig angestrahlte hohe Bäume und historische Mauern boten eine einmalige Kulisse für ein großartiges Konzert, bei dem das Publikum große Hits und eine topaktuelle Musikauswahl genoss. So eröffneten die Profimusiker der Formation „Harvest“ aus Zwolle mit Banjo, Mandoline, Kontrabass, Akkordeon, Snaredrum und Akustikgitarren den Abend. Sie unternahmen auch einen gut gelaunten Abstecher zur V.I.P.-Bühne am anderen Ende des Hofs, um die Unterstützer extra zu würdigen. „Lecker, lecker“ stimmte später der große Gemeinschaftschor zum Auftritt von „Kasalla“ an.