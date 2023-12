Opus 512 Beeck singt mit Wolfram Goertz

Der Abend im Vincentiushaus stand unter dem Motto „Einfach gute Musik“. Heinrich Heinen, Geschäftsführer des Kulturförderkreises Opus 512, freute sich, so viele bekannte und neue Gesichter begrüßen zu dürfen. „Es gibt so viele Instrumente: Geige, Klavier, Trompete und so weiter. Das schönste aber ist unsere Stimme“, sagte er. Und dann ging es auch schon los: Die ausgesuchten Stühle sollten bald verlassen werden, denn Wolfram Goertz teilte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihrer Stimme ein: Sopran vorne rechts, Alt vorne links, Bass hinten rechts und Tenor hinten links – alles für den Klang. Gerne streute er auch ein paar Anekdoten aus seiner musikalischen Vita ein – allen voran sein beeindruckendstes Erlebnis mit dem schwedischen Chorleiter und Dirigent Eric Ericson und dem Schwedischen Rundfunkchor, mit dem er Ende der 80er Jahre für vier Monate arbeiten durfte. „Eriksson hatte eine dicke Backe“, sagte er sehr zur Belustigung des Publikums. Gleichzeitig versprach er: „Der heutige Abend wird anstrengend, aber die Welt ist danach eine ganz andere. Wie nach 90 Minuten Yoga.“ Atemtechnik, Lippenstellung, Körperhaltung – das alles optimierten die engagierten Sängerinnen und Sänger unter seiner professionellen Anleitung. Und sangen am Ende des Abends unter anderem ihre eigene perfekte Version von „Es kommt ein Schiff geladen“.