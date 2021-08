Musikalisches Wegberg : Opus 512 eröffnet seine Konzertreihe mit der Klezmer-Band

Wegberg Musikalisch kann Klezmer-Musik nicht isoliert betrachtet werden. Diese Musik war und ist eingebettet in religiöse und kulturelle Zusammenhänge.

In diesem Jahr wird bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. So gibt auch der Kulturförderkreis Opus 512 Wegberg mit dem Konzert der Klezmer-Band aus Mönchengladbach einen Eindruck in die Vielfalt jüdischer Musik und die Arbeit von jüdischen Komponisten. Das Programm enthält jüdische Lobgesänge sowie Musik vom Jazz über die Klassik bis zum Schlager.