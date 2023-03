Ophover Mühle in Wegberg Aufregung um tote Schwäne

Schwarze Schwäne sind in Deutschland ein sehr seltenes Phänomen. Umso beliebter bei den vielen Spaziergängern waren die beiden Exemplare, vermutlich Trauerschwäne, die sich vor einiger Zeit auf dem Ophover Weiher in Wegberg niedergelassen hatten. Am Montag hat eine Spaziergängerin allerdings eine traurige Entdeckung gemacht, wie sie in einer Wegberger Facebook-Gruppe berichtet: Sie selber hat einen der beiden Schwäne tot aus dem Wasser gezogen, im Kopfbereich wies er eine Wunde auf. Auch der andere Schwan sei an anderer Stelle tot aufgefunden worden.