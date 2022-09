Open-Air-Festival in Wegberg : Die Motte an der Ophover Mühle rockt wieder

Die Band Eight Feet Fine war 2021 der Schluss-Act beim Festival auf der Motte in Wegberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Das Besondere am Open-Air-Festival mit zehn Bands aus der Region ist in diesem Jahr: Es findet gleich an zwei Tagen statt, am 23. und 24. September. Die Motte an der Ophover Mühle bietet Platz für bis zu 2500 Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch 2022 dürfen die Menschen in der Region ein Musik-Festival der Extraklasse erwarten, verspricht die Stadt Wegberg. Wie bereits im vergangenen Jahr findet es an der Wegberger Motte zwischen Skaterplatz und Ophover Mühle statt. Wieder können sich die Besucher auf regionale Bands freuen und in ausgelassener Atmosphäre miteinander feiern. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Das Besondere in diesem Jahr besteht darin, dass die Veranstaltung an zwei Tagen stattfindet. So hat sich der Veranstalter Kultur pur Wegberg mit Unterstützung des Stadtmarketings der Stadt Wegberg aufgrund des Erfolgs 2021 dazu entschlossen, das Festival bereits am Freitag, 23. September, zu beginnen. Einlass ist ab 16 Uhr. Um 17 Uhr wird die Band Brathering den Auftakt des Festivals bestreiten. Weitere Acts sind am Eröffnungstag die Formationen Eight Feet Fine, The Overlordz, Ghettofish und die Bucket Boys.

Weiter geht es am Samstag, 24. September mit dem Wegberger Urgestein Nölkes Will, der ab 17 Uhr dem Publikum einheizen und auf den Abend einstimmen wird. Einlass ist bereits um 16 Uhr. Weitere Gruppen sind Le Chat, Non Plus Ultra, Wayne, die Shining Diamonds und Wien, die das Publikum unbedingtbegeistern wollen.

Alle Bands nehmen aus Lust am Musizieren und aus dem Bedürfnis heraus, endlich wieder auf der Bühne gemeinsam mit einem feiernden Publikum die Motte zu rocken, an diesem Festival ohne den Erhalt einer Gage teil. Natürlich ist auch an beiden Tagen für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Die Veranstalter und Musiker freuen sich auf zahlreiche Besucher und heißen alle willkommen.

Im vergangenen Jahr hatten rund 600 Zuschauer das Open-Air-Festival auf der Motte an der Ophover Mühle besucht. Schon damals war die Kunst- und Kulturszene durch die Corona-Zwangspause arg gebeutelt, sodass Auftritte rar waren. Mit Blick auf den anstehenden Herbst und vermutlich wieder steigende Covid-Infektionsraten könnte die „Motte“ vorerst eine der letzten großen Veranstaltungen in der Mühlenstadt vor großem Publikum sein.

Für maximal 2500 Gäste wäre der Festival-Besuch im vergangenen Jahr theoretisch möglich gewesen. Die Veranstalter von Kultur pur Wegberg und dem Stadtmarketing hatten sich damals aber bewusst entschieden, die Besucherzahl mit 600 wesentlich kleiner zu halten. Da aktuell keine solchen pandemischen Einschränkungen gelten, könnten nun also viermal so viele Menschen wie 2021 teilnehmen.

(RP)