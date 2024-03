Programm in Wegberg Live-Musik und alte Schätze warten beim Oldtimer-Treff

Japis Bistro öffnet seinen Biergarten, ab 15.30 Uhr wird dort Live-Musik geboten. Kaffee und Kuchen gibt es in der Gaststätte Zur alten Post, die an diesem Tag draußen Sitzgelegenheiten anbieten wird. Im Klosterhof bietet Uschi Schmitz-Bücker von der Weinquelle an ihrer Ape, der italienischen Arbeitsbiene, erlesene Weine. „Ich habe mir vorgenommen, zwei bis drei Basisweine anzubieten und jedes Mal auch einige zum Experimentieren“, verrät die Weinhändlerin. Die Atelieretage im Kloster öffnet an den Oldtimer-Treff-Sonntagen ebenfalls ihre Türen. Dort können Kunstinteressierte die Werke der zehn Künstlerinnen und Künstler im Aufgang und in den Fluren bewundern und ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen.