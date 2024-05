Für seine Grundrechte Wegberger reicht Verfassungsbeschwerde ein

Nicht nur der Kampf gegen die Krankheit und die damit verbundenen Schmerzen dauert an. Kostenpflichtiger Inhalt Auch der Kampf um sein Recht, seine Grundrechte, ist noch nicht ausgestanden. Er nennt es „das Trauma meines Lebens“. In den vergangenen Jahren seien seine Aussagen und Symptome angezweifelt worden. Er sei abgewertet und belächelt worden von Menschen, die ihrer Profession wegen eigentlich sorgfältig recherchieren sollten. Gutachten reihte sich an Gutachten. „Eines wurde 2021 erstellt, ein weiteres sechs Monate später und dann noch einmal drei Monate später. Ich dachte, damit hört der Albtraum dann endlich mal auf“, erinnert sich Ralph Stroinski, der in Wegberg als engagierter Bürger bekannt ist. Immer wieder Steine in den Weg gelegt habe ihm dabei ein ganz bestimmter Arzt, dessen Praxis im Verlauf plötzlich verschwunden war. „Jetzt ist er an derselben Adresse plötzlich angestellter in einem Medizinischen Versorgungszentrum.“ Ralph Stroinski kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn er sich seine Erlebnisse vor Augen führt. In diesem Zusammenhang wurden nun gegen eine Person wegen dokumentierten „Unklarheiten“ weitere Schritte zur Prüfung eingeleitet. Ein Sachstand ist derzeit noch nicht bekannt.