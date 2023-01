Offener Ganztag in Wegberg Awo will als Träger weitermachen

Im August vergangenen Jahres stand der Verein „Spielend lernen – Awo-Betreuung in Schulen“ nach 15 Jahren als Träger für außerunterrichtliche Jugendhilfeangebote an der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Wegberg an einem Scheideweg. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch vor dem Hintergrund der Leitsätze der Arbeiterwohlfahrt sahen sich die Verantwortlichen in der Pflicht, Mitarbeitenden deutlich mehr zu zahlen. Das Ziel: Fach- und Betreuungskräfte sollten gerade in Zeiten steigender Inflation dazu in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Höhere Gehälter können aber nur gezahlt werden, wenn die Kommunen dafür mehr finanzielle Mittel einbringen – in der finanzschwachen Mühlenstadt kein einfaches Unterfangen.