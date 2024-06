Offene Gartenpforte in Wegberg Eine Verbindung von Kunst, Faszination und Tradition

Info

Während der Offenen Gartenpforte stellten Dieter Grins, Mitglied des Fotoclubs Hückelhoven, sowie die Malerin Isolde Schmitz-Becker ihre Werke in Zohrens Garten aus. Neben Günter Zohren laden im Kreis Heinsberg unter anderem auch Alexandra Bartsch in Wegberg, Christiane Kubatta und Jenni Lambertz in Erkelenz, Dr. Martin Kleikamp und Stefan Marx in Wassenberg sowie der Gartenpark Wassenberg und die Martinus-Schule in Orsbeck in ihre Gärten ein.