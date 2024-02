Besticktes made in Wegberg Ein Zauberhäuschen mit individuellen Produkten

„Weil ich überwiegend auf Bestellung arbeite, habe ich auch nur ein kleines Zauberhäuschen“, erklärt die zweifache Mutter. „Doch darin steckt mein gesamtes Herzblut. Ich kreiere so gerne etwas für die Kunden.“ Auf Vorrat gibt es meist Schlüsselbänder, Kosmetiktaschen, Filztaschen in unterschiedlichen Größen, Hüllen für den Mutterpass oder Stoffbeutel, die spontan mitgenommen und entweder bar in die Kasse oder per Paypal bezahlt werden können. Die Stickmotive sind dann eher allgemein gehalten. Wer aber eine eigene pfiffige Idee hat oder sich kreative Unterstützung wünscht, erreicht Nadine Keuler per Whatsapp unter 0157 3199062 oder unter Nina’s Fadenzauber auf Facebook, Instagram und TikTok. Und auch, wer das Zauberhäuschen besucht und spontan Fragen hat: Direkt über der liebevoll ausgestellten Ware am Schaagring 62 befindet sich eine Klingel.