Alle vier Jahre : Niederländische Pfadfinder zelten in Schwaam

Die Pfadfinder aus Wegbergs Partnerstadt Echt sind Selbstversorger. RP-Foto: Armin Jackels Foto: Armin Jackels

Schwaam Pfadfinder des Stammes „Scouting Maria Moretti“ aus dem niederländischen Echt zelten in Schwaam am Gasthof Timmermans. Alle vier Jahre kommt die Gruppe in das kleine Dorf.

Wer durch das kleine Dorf Schwaam mit seinen reetgedeckten Häusern wandert, dem fällt das Camp hinter der St.-Leonhard-Kapelle am Gasthof Timmermans auf. Dort haben zum vierten Mal die Pfadfinder des Stammes „Scouting Maria Moretti“ aus Pey, einem Ortsteil der Wegberger Partnerstadt Echt, ihr Lager aufgebaut. Das komplette Material wurde von Pey in einem Seecontainer nach Wegberg-Schwaam gebracht, allerdings nicht über die Schwalm.

Bereits seit 15 Jahren kommt die niederländische Pfadfindergruppe alle vier Jahre in das Dorf. Der Kontakt zur Familie Timmermans, den Besitzern des gleichnamigen Gasthofs, ist durch Zufall zustande gekommen. Auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz sind die Pfadfinder schließlich auch nach Schwaam gekommen, wo die Familie Timmermans ihnen spontan die Wiese hinter der Kapelle als Lagerplatz angeboten hat. „Das haben wir bis heute nicht bereut“, sagt Johannes Timmermans. „Wir haben mit der Gruppe noch nie Ärger gehabt. Sie sind jederzeit willkommen“.

Die Pfadfindergruppe aus Pey kommt deshalb nur alle vier Jahre, weil sie mehrere Lagerplätze in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland haben und jedes Jahr ein anderes dieser Länder besucht. Die 50 Kilometer lange Anreise nach Schwaam bewältigten die Kinder und Jugendlichen mit dem Fahrrad. Die Gruppe besteht aus 20 Pfadfindern im Alter von zehn bis 14 Jahren und ihren sieben Betreuern.

„Da war es natürlich nicht möglich das ganze Material, das wir benötigen, auf dem Fahrrad mitzunehmen“, berichtet Jamie Joosten einer der Leiter. Dazu zählen unter anderem Schlaf- und Gemeinschaftszelte, Lebensmittel und ein selbstkonstruierter Pizzaofen. „Wir sind vergangene Woche Samstag angekommen und waren dann mit dem Aufbau am Sonntagnachmittag fertig. Aber das Abbauen unseres Lagers geht dann schneller.“ Stolz sind Jamie Joosten und Max Bosman auf den aus einem alten Ölfass konstruierten und mit Holz befeuerten Pizzaofen. „Das ist noch lange nicht alles, für unsere Freilandduschen haben wir ebenfalls ein altes Ölfass mit Kupferrohren zur Warmwasseraufbereitung gebaut“, berichten sie.

Für die Woche in Schwaam hatte die Gruppe ein umfangreiches Programm. Es gab Wanderungen, bei denen den Jugendlichen die analoge Navigation mit Karte und Kompass, aber auch die GPX-Navigation gezeigt wurde. Auch das Vitusbad in Mönchengladbach besuchten die Pfadfinder. „Hier sind wir fast zwei Stunden mit zwei Autos gependelt, bis alle Kinder in Mönchengladbach waren“, sagt Joosten. Die Fahrt nach Erkelenz, wo man eine Schnitzeljagd organisiert hatte, war dagegen deutlich einfacher. In diesem Fall war eine Anreise mit dem Linienbus möglich.