Konzert in Wildenrath : New-Orleans-Jazz vom Feinsten in Wildenrath

Wildenrath Caroline Mhlanga und die N’awlinz Lagniappe Jazzband aus Frankfurt begeistern ihr Publikum im Hotel Sternzeit.

So wie die Sängerin begeisterten auch die vier Bandmitglieder die Zuhörer. Beim gemeinsamen Spiel überzeugte die Harmonie und das Einfühlungsvermögen. Ton für Ton passte zueinander. Sie kombinierten die Soulmusik mit typischen Gospel-Elementen und unterstrichen damit den jeweiligen Takt und das rhythmische Klatschen des Publikums, jedoch ohne Anspruch auf Tiefgang der Unterhaltungsmusik. Bandleader Peter Hermann war schon vor 30 Jahren in New Orleans und hatte sich in die Charakteristik der Soulkompositionen eingelebt. Sein Jazzgefühl haben Harald Möbus, Trompete, Joachim Hamacher, Saxophon, und Dominik Dötsch, Klavier, voll und ganz übernommen. So überzeugten sie auch alle in ihren Solo-Auftritten.

Ohne Zugaben gab es natürlich kein Ende. „We shall walk through the Streets“ folgte „Tom Cat Blues“. In ihrem Dank an ein begeistertes Publikum meinte Caroline Mhlanga: „Wir haben diesen Morgen für Sie gestaltet, an diesem schönen Ort in unserer schönen Welt. Und wir alle müssen dafür sorgen, dass diese schöne Welt erhalten bleibt. Das wünschen wir Ihnen und uns mit Louis Armstrongs Highlight ,What a wonderful World’“.