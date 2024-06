Mitreißende Hits NEW-Kultursommer bietet Klänge, Karossen und Klimbim

Vor allem im Mönchengladbacher und Krefelder Raum tritt Rob Sure, der seit 1991 zum Mikrofon greift, regelmäßig auf. Aber auch in den Nachbarstädten Erkelenz und Hückelhoven gastierte er bereits mehrfach. Pop-Balladen von Eric Clapton oder Sting gehören ebenso zu seinem breit gefächerten Repertoire wie der Pink-Floyd-Klassiker „We don't need no education" oder John Mayers Hit „Your body is a wonderland". Neben der Bühne parkten die chromblitzenden Altertümchen auf vier Rädern, die Bodo Norgel und seine Söhne regelmäßig nach Wegberg holen.