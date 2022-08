Neustart in Wegberg​: Die Kunstoffensive ist zurück im Kloster​

Wegberg Nach fünf Jahren Pause wagen die Mitglieder der Atelieretage einen behutsamen Neubeginn. Unterstützt werden sie dabei von der Initiative „Sankt Martin hilft“, den Siebenschreibern, der Band Wassenjazz und dem Kulturring Wegberg.

Die Kunstoffensive meldet sich zurück: Nach einer fünfjährigen Pause wollen die Mitglieder der Atelieretage wieder ihr eigenes und das Schaffen von Gastkünstlern der Öffentlichkeit zugänglich machen – nämlich am letzten Wochenende im August. Eine ansprechende Kulisse bietet das Kloster – seit 2008 die Heimstatt der Künstlergruppe – und der Klosterhof, der unter Federführung der Initiative „Sankt Martin hilft“ zu einem Ort der Begegnung umgestaltet wird. Eingebettet ist die Kunstoffensive in die Veranstaltung „Kultur im Kloster“, den die Ateliertage und die Initiative der Pfarrei gemeinsam organisieren, wobei „Sankt Martin hilft“ für das Rahmenprogramm zuständig ist. Unterstützung gibt es zudem von den Wegberger Siebenschreibern und der Formation „Wassenjazz“ aus Wassenberg. Das ist geplant.

Kunstoffensive In diesem Jahr gibt es am Samstag, 27. August, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 28. August, von 11 bis 18 Uhr, eine Neuauflage der Ausstellung, die ehemals von einer Projektgruppe der Stadt organisiert wurde und bei der vorläufig letzten Auflage im Jahr 2017 knapp 30 Künstler zählte. Wie Stefanie Mosburger-Dalz von der Atelieretage schilderte, falle die Wiederbelebung mit 14 Künstlern zunächst „behutsam“ aus, um voraussichtlich 2023 wieder voll durchzustarten. Dann nämlich feiert die Kunstoffensive ihren 15. Geburtstag und soll fortan wieder einen festen Platz im Kulturjahr der Stadt Wegberg haben. „Die Frühlingsausstellung und die Kunsttour im Mai sind in den Räumen des Klosters sehr gut angenommen worden“, so Mosburger-Dalz. „Das zeigt uns: Der Bedarf für eine solche Veranstaltung ist vorhanden und das Interesse der Besucher ungebrochen.“ Die Zusammenarbeit mit „Sankt Martin hilft“ bezeichnete sie als Win-Win-Situation. Folgende Künstler der Atelieretage stellen ihre Werke aus: Ingrid Pusch (informelle Malerei), Ulrike Kotlowski (informelle Malerei), Johannes Donner (experimentelle Malerei), Ursula Kempf (figürliche Malerei), Karin van Zoggel (figürliche Acrylmalerei), Stefanie Mosburger-Dalz (Druckgrafik, Objekte, Collagen), Antje Vonderheide (Malerei), Barbara Kauven (figürliche Malerei), Petra Plum (figürliche Malerei) und Johann Wittmann (figürliche Malerei). Die eingeladenen Aussteller sind Thomas Klein (Glaskunst), John Stultjens (Metallkunst), Alexander Göttmann (Metallskulpturen) und Peter Röttges (Holzskulpturen). Unterstützt wird die Kunstoffensive vom Kulturring Wegberg.