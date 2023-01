Neujahrsspringen beim TV Büch Arsbeck Hoch hinaus auf dem Trampolin

Der Turnverein Büch Arsbeck hat am Sonntag sein erstes Neujahrs-Trampolin-Springen veranstaltet. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr waren 30 Teilnehmer in die Arsbecker Turnhalle gekommen, um ein anspruchsvolles Programm zu absolvieren. Die großen Trampolingeräte kamen genauso zum Einsatz wie das Doppelmini-Trampolin. Jeder konnte seinen „guten Vorsatz“ – den Wunsch-Sprung für 2023 – auf einem Zettel notieren. Die Vorübungen zu diesen Sprüngen wurden dann auch gleich begonnen und der angepeilte Sprung soll spätestens zum Ende des Jahres erlernt werden.