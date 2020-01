Neujahrsempfang in Wegberg : Mit Investitionen Zukunft sichern

Wegberg Nach einer Vielzahl von realisierten Projekten stehen in Wegberg für das kommende Jahr viele weitere Vorhaben wie der Ausbau der Infrastruktur an. Ohne neue Kredite ist die Zukunftsplanung aber nicht zu schaffen.

So ist im vergangenen Jahr mit dem dritten Bauabschnitt am Maximilian-Kolbe-Gymnasium begonnen worden: Dort werden die naturwissenschaftlichen Fach- und Kunsträume saniert. Ebenso führt die Stadt Bauarbeiten in den Kindertagesstätten in Harbeck und Merbeck durch, bei denen der Bestand erweitert wird. Zusätzlich wurden die Voraussetzungen für eine sechsgruppige Kita in Arsbeck geschaffen und wurde das Feuerwehrgerätehaus in Moorshoven planmäßig erweitert. Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit „Straßen NRW“ ist mit der Sanierung der Radwege an Landstraßen begonnen worden, und mit der Einführung des Starkverschmutzerzuschlags werden seit dem 1. Januar diejenigen in besondere Verantwortung genommen, die besonders stark verschmutztes Abwasser einleiten.