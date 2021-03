Verein Wellenbrecher unterhält ein Büro in Wegberg-Beeck : Neues Zuhause für Kinder und Jugendliche

Koordinatorin Esther Kollewe (l.) und Betreuerin Janina Valentin vom Verein Wellenbrecher vor dem Büro am Kirchplatz in Wegberg-Beeck. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Beeck Der Verein Wellenbrecher unterhält seit November 2019 eine Außenstelle am Kirchplatz in Wegberg-Beeck. Die Mitarbeiter wollen benachteiligten Kindern aus schwierigen Verhältnissen ein neues, liebevolles Zuhause bieten.

Von Daniela Giess

Der Verein Wellenbrecher hat es sich als gemeinnütziger freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur Aufgabe gemacht, die betroffenen Mädchen und Jungen, ihre leiblichen Eltern und die so genannten sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, in die vermittelt wird, zu begleiten. Am Beecker Kirchplatz, wo früher die Galerie Donner zu finden war, hat die Wellenbrecher-Außenstelle Wegberg ihren Sitz. Hier sind Trauma-Pädagogin Esther Kollewe und Bettina Polmans, Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin, anzutreffen. Die beiden Frauen leiten das in hellen, freundlichen Farben eingerichtete Büro gemeinsam.

Insgesamt elf Büros unterhält der Verein inzwischen in ganz NRW. Das besondere Konzept: Die Kinder und Jugendlichen werden von professionell ausgebildeten, erfahrenen Erziehern in deren persönlichem Lebensumfeld betreut. Bettina Polmans: "Als unsere Kooperationspartner können sie von der Vergütung für die Betreuung gut und sicher leben." Ein Angebot, das Janina Valentin sehr zusagte. Die allein erziehende Mutter zweier Töchter hatte vorher im Schichtdienst bei einer stationären Jugendhilfe-Einrichtung gearbeitet, musste oft ihre Eltern bitten, bei der Betreuung ihrer beiden Kinder (fünf und sieben Jahre) einzuspringen. Janina Valentin kündigte, nahm dann einen kleinen Jungen dauerhaft bei sich auf. Jedoch nicht, ohne ihren beiden Mädchen ein Mitspracherecht einzuräumen. "Wenn sie es nicht gewollt hätten, dann hätte ich es auch nicht gemacht", erinnert sie sich an die Entscheidung, die einen ganz neuen Lebensabschnitt mit sich brachte. Plötzlich trägt die Wegbergerin die Verantwortung für drei Kinder.

Info Professionelle Arbeit und soziales Engagement Gründung Der Verein Wellenbrecher wurde vor fast 30 Jahren aus der Taufe gehoben. Er unterhält in ganz NRW inzwischen elf Büros. Außenstelle Am Kirchplatz in Beeck wurden im November 2019 die Räume der ehemaligen Galerie Donner angemietet. Konzept Professionelle Arbeit mit sozialem Engagement verbinden, dabei Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen in ein neues Zuhause vermitteln. Kontakt Telefon 02434-6034288 kollewe@wellenbrecher.de polmans@wellenbrecher.de www.wellenbrecher.de

Bereut hat sie ihren Entschluss nie. Denn Janina Valentin weiß: In der Außenstelle des Wellenbrecher-Regionalbüros Rhein-Ruhr am Beecker Kirchplatz ist sie immer willkommen, wenn sie Fragen hat oder einfach nur mal jemanden zum Reden braucht. Bettina Polmans und ihre Kollegin Esther Kollewe wollen vor allem eins: den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden, ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. "Es kann auch mal vorkommen, dass sich herausstellt, dass es nicht passt", berichtet Kollewe. "Jedes Kind braucht etwas anderes."

Den Mädchen und Jungen, die häufig aus prekären Lebensverhältnissen kommen, soll eine umfassende und auch nachhaltige Förderung geboten werden. Eine reale Chance, den passenden Platz in der Gesellschaft zu finden. Die sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, von den beiden Büroleiterinnen kurz SPLG genannt, unterscheiden sich vom allgemein bekannten Modell der Pflegefamilie. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Mitglied der Lebensgemeinschaft eine Ausbildung zum Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher oder Heilpädagogen hat. "Dabei kommt es nicht darauf an, ob Paare verheiratet sind oder nicht", erklärt Bettina Polmans das Konzept. Auch für Einzelpersonen wie zum Beispiel Janina Valentin, die gelernte Erzieherin ist, sei eine solche Betreuungsform zu realisieren. Die Mutter aus der Mühlenstadt hat es geschafft, dem kleinen Jungen von Anfang an ein schönes Zuhause zu bieten. "Sein Zimmer habe ich gemeinsam mit meinen beiden Töchtern für ihn hergerichtet. Wir haben gemalt, gebastelt und Kuchen gebacken", erinnert sich Janina Valentin an die Tage und Wochen der Vorbereitung und Vorfreude auf das Kind. Bettina Polmans und Esther Kollewe legen großen Wert auf eine Partizipation, die auch die leiblichen Eltern regelmäßig einbezieht. Nicht immer sei das möglich, bedauern sie.