„Das Leben besteht in der Bewegung“ : Neues Spielgerät für Kita Farbenfroh Klinkum

„Das Leben besteht in der Bewegung“

Klinkum Kinder müssen toben, spielen und ihre Welt erkunden. In der Kita Farbenfroh steht ihnen dazu jetzt ein Sechseckturm auf dem Spielplatz zur Verfügung. Die Borussia Mönchengladbach übernahm die Hälfte der Materialkosten.

Ganz nach dem Motto „Das Leben besteht in der Bewegung“ fand eine Kinder-Olympiade in der städtischen Kindertagesstätte „Farbenfroh“ in Wegberg-Klinkum statt. Bürgermeister Michael Stock und Thomas Zybell aus dem Fachbereich Bildung und Soziales begrüßten die dem Wettkampf entgegenfiebernden Kinder.