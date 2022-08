Förderverein der Schule beendet Projekt : Neues Klettergerüst für Grunschule Arsbeck gestiftet

Arsbeck/Wildenrath Pünktlich zum Start in das neue Schuljahr 2022/23 wurde der Katholischen Grundschule (KGS) Arsbeck, Außenstelle Wildenrath, ein neues Klettergerüst übergeben.

Diesmal waren es nicht die Schulkinder, die das Klettergerüst als Erste in Beschlag nehmen konnten, sondern alle am Projekt Beteiligten. Das Projekt wurde erst durch den Förderverein der Außenstelle Wildenrath der KGS Arsbeck gemeinsam mit der Stadt Wegberg ermöglicht.

Dazu schildert der Vorsitzende des Fördervereins Jörg Sander: „Das Projekt ,Neues Klettergerüst‘ haben wir bereits vor zwei Jahren gestartet. Das alte Holzklettergerüst war in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den Anforderungen. In Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Leiter des Wegberger Fachbereichs Bildung und Soziales Thomas Zybell sind wir dann in die Planung und Realisierung gegangen.“ Die Kosten von 12.000 Euro für das eigentliche Klettergerüst habe der Förderverein aus seinen Fördergeldern und Spenden finanziert, teilt Sander mit. Die Arbeitsleistung hat die Stadt Wegberg dem Förderverein zur Verfügung gestellt.

Unmittelbar vor der Übergabe bedankte sich Bürgermeister Stock noch einmal bei allen Beteiligten. Dann war es soweit. Nicht die Schulkinder, die das Klettergerüst als erstes in Beschlag nehmen konnten, sondern alle am Projekt Beteiligten nahmen am und um das Gerüst herum Aufstellung für ein Erinnerungsfoto. Schulleiterin Pinter: „Die Kinder werden sich bestimmt gleich in der Pause freudig auf das neue Klettergerüst stürzen“.