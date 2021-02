Stadt Wegberg investiert fast 150.000 Euro : Neues Dach für die Grundschule geplant

Wegberg Für die Erich Kästner Grundschule Wegberg ist in diesem Jahr der nächste Sanierungsschritt geplant: Für 149.000 Euro soll das Flachdach über den Aulaklassen erneuert werden.

Schüler und Lehrer der Erich Kästner Schule kennen das Problem: Im Sommer, wenn die Sonne scheint und die Außentemperaturen hoch sind, überhitzen sich auch die Aulaklassen im eingeschossigen Teil der Schule. Das liegt nach Einschätzung der Bauexperten von der Stadtverwaltung an der äußerst geringen Dämmung. Außerdem geht man mittlerweile davon aus, dass zumindest Teile des Flachdachaufbaus in diesem Bereich durchfeuchtet sind. Eine Sanierung des Flachdachs ist nach Auffassung der Stadtverwaltung dringend angezeigt.

Die jetzt geplante Sanierung umfasst zunächst den kompletten Abriss des vorhandenen Flachdachaufbaus. Wie bei den Bauarbeiten im Jahr 2016 muss die Stadt dabei auch untersuchen, ob gesundheitlich gefährdende Stoffe verbaut wurden, die besondere Verfahrensweisen beim Abbruch und Entsorgung erforderlich machen und die Kosten in die Höhe treiben könnten. „Hiervon wird jedoch aufgrund der Erkenntnisse des ersten Sanierungsschrittes zunächst nicht ausgegangen“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung dazu.

Wegberg definiert sich selbst als Schulstadt und hat in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen getätigt, um die Schulgebäude zu modernisieren. An der Erich Kästner Schule (Echter Straße) wurde im Frühjahr 2016 bereits das Flachdach über dem zweigeschossigen Gebäudeteil saniert. Die mit 80 bis 100 Millimeter relativ geringe Wärmedämmung des Flachdachaufbaus war stark durchfeuchtet. Das beeinträchtigte nicht nur die Dämmwirkung, sondern brachte auch statische Probleme mit sich. Die Erich Kästner Schule besteht aus zwei Gebäudekomplexen. Der neuere Gebäudeteil mit Pausenhalle, Aula und den Aulaklassen wurde Anfang der 1970er Jahre als Erweiterung des Schulgebäudes von 1951 gebaut. Er ist in massiver Bauweise errichtet, die Dachkonstruktion besteht nach Angaben der Verwaltung aus tragenden Stahltrapezblechen. In dem zweigeschossigen Gebäudeteil sind die eigentliche Aula mit großem Luftraum und insgesamt neun Unterrichtsräume untergebracht. In dem angrenzenden eingeschossigen Gebäudeteil gibt es drei weitere Klassenräume, große Flur- und Aufenthaltsflächen in Richtung der Pavillonklassen sowie WC-Anlagen.