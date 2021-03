Frühere Sankt Antonius Klinik Wegberg : Corona-Testzentrum steht ab Montag bereit

Wegberg Im ehemaligen Krankenhaus Wegberg startet am Montag, 22. März, ein SARS-CoV-2 Schnelltestzentrum für die Wegberger Bürger. So planen die Verantwortlichen die Impfungen.

Die Stadt Wegberg und die Sankt Antonius Klinik GmbH informierten über diesen Schritt am Freitag (19. März) in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Sankt Antonius Klinik GmbH betreibt ein Altenheim, eine Kurzzeitpflege, Tagespflege und das Bistro Leonie’s in den Räumen des früheren Wegberger Krankenhauses an der Birkenallee.