Neues Buch über Wegberg veröffentlicht : Interessante Einblicke in Beecker Geschichte

Wegberg Wegberger und Beecker Vereine veröffentlichen ein Manuskript, das vor 90 Jahren aus diversen Archiven erstellt wurde. Ein Fundus für die lokale Forschung.

Ausgerechnet in der Wegberger Mühle wurde ein Buch vorgestellt, das sich mit Beecker Geschichte befasst. Die beiden Ortschaften können durchaus auf eine Vergangenheit der Rivalität blicken. Inzwischen haben die Bewohner längst ihr Leben in Gemeinschaft entwickelt.

Vor etwa 90 Jahren war dies noch anders. Am 1. Mai 1933 konnte der damalige Gemeindeobersekretär Karl Peters ein 237-seitiges Manuskript vorstellen, in dem er gemeinsam mit dem Beecker Pfarrer Paul Alfer einen umfangreichen Überblick über die Geschichte und Entwicklung von Beeck festgehalten hatte. Veröffentlichen konnten die beiden ihr Werk nicht, denn drei Tage zuvor hatten Nationalsozialisten Bürgermeister Räuber aus dem Amt gejagt.

Was blieb, war eine Notlösung. Im Rathaus waren zu der Zeit „Kapazitäten“ frei. So ließ der Angestellte Karl Bertrams kurzerhand einige Kopien vom Manuskript abtippen. Als Zeitzeuge konnte der 92-jährige Bertrams nun aus dem Nähkästchen plaudern. Altes aus Beeck wurde lebendig.

In den verschiedenen historischen Vereinen von Beeck und Wegberg starteten immer wieder Einzelne den Versuch der Veröffentlichung. Bis zum Ruhestand wollte Heinz Schlömer warten, um sich der Bearbeitung intensiv widmen zu können. Er merkte jedoch bald, dass selbst im Ruhestand Zeit endlich ist. Auch Uli Dierkes war schnell begeistert, als er das Manuskript in den Händen hielt. Erst in der Zusammenarbeit dreier Vereine gelang nun die Überarbeitung und der Druck.

Drei Jahre hatten Karl Peters und Paul Alfer am Manuskript gearbeitet. Seine Arbeit im Rathaus ermöglichte Peters den Zugriff auf diverse Archive und städtische Akten. Ergänzt wurden die Informationen vom Kirchenmann Alfer, der Geburtsregister und kirchliche Archive dafür öffnete. So entstand ein umfangreicher Überblick nicht nur über Beecker Geschichte. Denn am Beispiel der Schrofsmühle wurde deutlich, dass auch die Geschichte der Herzogtümer Geldern und Jülich das Leben in Beeck nachhaltig beeinflusst haben. Durch die Mühle lief die Grenze, das Mühlrad befand sich bereits jenseits, was zwangsweise zu Streitigkeiten führte.