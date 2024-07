Neue Besetzung Wegberger Nabu zieht kritische Bilanz

Leider mussten diese im letzten Jahr einige negative Entdeckungen machen – so zeigte etwa die Amphibienwanderung, dass im Jahr 2023 die Anzahl der zum Laichgewässer wandernden Tiere auf 3050 erhöht werden konnte, zum Vergleich: Im Jahr 2022 waren es gerade einmal 2540 Amphibien. Doch die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2024, die von Anfang Februar bis Mitte April erfasst wurden, verpassen der Euphorie einen Dämpfer: Es sind knapp 500 Frösche, Kröten und Co. weniger. Das Ergebnis ist also „kein Anlass zur Freude“, die Ursache ist unklar. Die Mitglieder des Nabu vermuten, dass Ratten und Iltisse das Laichgewässer zum Buffet umfunktioniert haben.