Neuer Schiedsmann in Wegberg : Georg Gellissen hilft dabei, Streit zu schlichten

Neuer Schiedsmann in Wegberg

Wegberg Schiedsfrauen- und männer sind die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, Konflikte unbürokratisch und kostensparend zu lösen. Neu im Amt ist Georg Gellissen.

Der Amtsbezirk Wegberg III hat einen neuen Schiedsmann: Georg Gellissen wurde auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wegberg für fünf Jahre gewählt und durch den stellvertretenden Direktor des Amtsgerichts Erkelenz, Stefan Meuters, am 1. August in Erkelenz vereidigt. Im Anschluss an die Vereidigung begrüßte Christine Karneth, Erste Beigeordnete der Stadt Wegberg, den neuen Schiedsmann im Rathaus. Sie dankte ihm für die Bereitschaft, dieses Ehrenamt für die nächsten Jahre zu übernehmen.