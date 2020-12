Neuer Supermarkt in Wegberg : Wichtiger Schritt für Stadtentwicklung

Meinung Wegberg Der Name Herburger hat weit über die Grenzen Wegbergs hinaus Tradition - dies wird mit dem neuen Rewe-Markt nun fortgeführt. Für die Stadt ist das ein positives Zeichen, das vielen Bürgern guttun wird.

Der Name Herburger steht weit über die Stadtgrenzen Wegbergs hinaus für eine große Kaufmannstradition. Ende der 1950er eröffnete Seniorchef Adolf Herburger, der vor drei Jahren im Alter von 91 Jahren starb, in Hückelhoven den ersten Einkaufsmarkt. 1967 folgte mit dem Grenzland-Vebrauchermarkt an der Beecker Straße in Wegberg (altes Kino) die Eröffnung des ersten großen Selbstbedienungs-Lebensmittelmarktes in Nordrhein-Westfalen. Die Verkaufsfläche galt mit 350 Quadratmetern damals als riesig, 35 Angestellte arbeiteten dort.