Neuer Pastoralreferent in Wegberg : Konsens schaffen durch Kommunikation

Der Mühlstein an der Kirche St. Peter und Paul symbolisiert Einheit und Zusammenhalt. Darauf legt auch Pastoralreferent Manfried Huben sehr viel Wert. Foto: Armin Jackels

Wegberg Seit dem 1. April ist Manfried Huben als neuer Pastoralreferent in der Pfarrei St. Martin tätig. Große Aufmerksamkeit widmet er dem Ehrenamt und Menschen in Krisensituationen.

Der alte Mühlstein an der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wegberg steht symbolisch für den Zusammenschluss der ursprünglich zehn selbstständigen Pfarreien der Mühlenstadt Wegberg zur neuen Pfarrei St. Martin. Jeder große Stern symbolisiert eine der ehemaligen eigenständigen Pfarreien. In St. Martin hat Pastoralreferent Manfried Huben seit dem 1. April sein neues Arbeitsumfeld als Pastoralreferent gefunden. Der 62-Jährige wohnt mit seiner Ehefrau in Erkelenz und ist Vater von drei erwachsenen Töchtern. Zuvor war er in gleicher Funktion mehr als elf Jahre in Heinsberg-Waldfeucht tätig.

„Pastoralreferent war schon immer mein Traumberuf. Gebürtig bin ich aus Schalbruch im Selfkant, wo ich schon in frühster Jugend in der kirchlichen Jugendarbeit tätig war“, sagt er. „Über die Dekanatsleiterrunde bin ich dann auf die Christliche Arbeitnehmerjugend gestoßen, in der ich lange Zeit ehrenamtlich tätig war.“ Die CAJ ist eine selbstständige Jugendorganisation der Katholischen Arbeitnehmerbewegung und Mitglied im Bund der Deutschen Katholischen Jugend.

„Nach dem Abitur habe ich dann mit dem Studium zum Diplom-Theologen an der Universität Bonn begonnen“, schildert Manfried Huben seinen Werdegang. „Bei vielen studienbegleitenden Praktika in unterschiedlichen Gemeinden lernte ich die Pastoralarbeit von der praktischen Seite kennen. Nach fünfeinhalb Jahren habe ich dann mein Studium zum Diplom-Theologen abgeschlossen.“ Danach rutschte er zunächst in die Arbeitslosigkeit, denn zu diesem Zeitpunkt gab es mehr als zwanzig Bewerber auf vier Stellen als Pastoralassistent. Aus der Not heraus geboren, führte ihn der Weg nach Ahlen bei Münster, wo er zweieinhalb Jahre hauptamtlich bei der CAJ als Bildungsreferent gearbeitet hat. Er studierte ein Semester Soziale Arbeit an der Katholischen Fachhochschule Münster, bevor am 1. März 1989 seine Ausbildung zum Pastoralreferenten beim Bistum Aachen startete.

Nach Abschluss der Ausbildung und weiteren Qualifikationen wurde er dann Pastoralreferent im Dekanat Geilenkirchen. Hier war Huben 18 Jahre tätig. Danach wechselte er für mehr als elf Jahre nach Heinsberg-Waldfeucht. Seit April dieses Jahres ist er nun in St. Martin Wegberg. Warum hat er sich für die Mühlenstadt entschieden? „In meiner vorhergehenden Stelle war ich in vielen Pastoralratssitzungen der Region Heinsberg, bei denen ich auch Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran kennengelernt habe. Wir haben uns auf Anhieb verstanden und uns so manche ,Bälle’ auf den Sitzungen zugeworfen.“

Das Ehrenamt ist Pfarrer Tran ein sehr wichtiges Anliegen. Deshalb gehört die Unterstützung und Stärkung des Ehrenamtes zu Manfried Hubens Aufgaben. Ermutigung, Unterstützung, Begleitung und Befähigung sind für ihn die Schlagworte seiner Arbeit. St. Martin Wegberg ist für ihn ein tolles Beispiel für eine fruchtbare und sehr gute Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

„Eine supertolle Willkommens- und Konsenskultur sowie hohe Hilfsbereitschaft zeichnet die Menschen in St. Martin aus“, sagt er aus voller Überzeugung. „Es wird viel miteinander geredet und das schafft Konsens. Das ist sicherlich auch eine der Stärken von Pfarrer Tran, der es hervorragend versteht, mit allen zu kommunizieren und Menschen zu motivieren.“

Neben der Stärkung des Ehrenamtes gibt es natürlich noch weitere Aufgaben. Im Rahmen seiner kirchlichen Arbeit führt er auch Beerdigungen durch und gestaltet die Trauerfeier. Er unterstützt und begleitet Menschen in Krisensituationen und übernimmt bei Bedarf Wortgottesfeiern, wenn keine ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Eine ganz große Aufgabe wird es sein, die Pfarrei St. Martin Wegberg bei der Umstrukturierung des Bistums Aachen zu unterstützen. Bis 2028 sollen rund 50 am Sozial- und Lebensraum orientierte Pastoralräume entstehen, die in voraussichtlich acht bis 13 Pfarreien zusammengefasst werden.

„Dann habe ich noch eine ganz wichtige, sehr sensible Aufgabe, deren Thema zurzeit in aller Munde ist“, sagt Huben. „Ich bin im Auftrag des Kirchenvorstandes Präventionsfachkraft für sexuellen Missbrauch in St. Martin. Das bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass es hier in unserer Pfarrei so etwas gibt. Sollte jedoch ein Verdacht bestehen oder es Vorfälle in unserer Pfarrei geben, so kann man sich vertrauensvoll an mich wenden. Jeder Fall ist auf jeden Fall einer zuviel.“ Eigentlich sei er „Mädchen für alles“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich hoffe, dass ich mit meiner langjährigen Erfahrung noch vieles unterstützen und bewegen kann“. St. Martin ist sehr diakonisch ausgerichtet. Das Jugendzentrum Katho ist für alle Jugendlichen offen und eine wichtige Anlaufstelle. Bei „St. Martin hilft“ wird Menschen in sozialer Notlage oder anderen Situationen, wie zum Beispiel Flüchtlingen aus der Ukraine, geholfen. Die Spendenbereitschaft ist sehr groß.