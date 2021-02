Wegberg : Neuer Leiter der Schule am Grenzlandring

Wegberg Markus Monjeamb ist neuer Leiter der Wegberger Hauptschule. Wegen der Corona-Pandemie erhielt der 53-Jährige seine Ernennungsurkunde durch Schulamtsdirektorin Hildegard Hosterbach in einem ungewöhnlichen Rahmen und ohne große Feier.

Unterstützt wird Markus Monjeamb durch Konrektorin Angela Theißen. Schulamtsdirektorin Hildegard Hosterbach begrüßte den 53-jährigen Schulleiter, der auf eine 14-jährige Erfahrung als Konrektor zurückblickt und zuletzt an der Europaschule in Erkelenz tätig war, an seiner neuen Wirkungsstätte und wünschte ihm ein gutes Gelingen. Der Wegberger Bürgermeister Michael Stock betonte, dass es ihn freue, dass die Schule am Grenzlandring nach dem Wechsel vom bisherigen Schulleiter Christoph Scholz zur benachbarten Edith-Stein-Realschule in Wegberg nun wieder ein komplettes Schulleitungsteam habe und sagte die Unterstützung bei allen die Stadt betreffenden Schulangelegenheiten zu.