Der Treffpunkt im Dorf Beecker Lädchen sucht neuen Inhaber

Vor einigen Jahren wurde das breit gefächerte Sortiment um E-Zigaretten erweitert. Weitere neue Sparten ließen sich problemlos einführen, sagt der Inhaber und erinnert sich für einen kurzen Moment an die Zeit der Übernahme des einstigen Schreibwarengeschäfts, das der inzwischen verstorbene Benno Kruschwitz an dem belebten Standort an der Beecker Prämienstraße viele Jahre betrieb. „Meine Schwiegermutter hatte als Aushilfe bei Kruschwitz gearbeitet", erzählt Thomas Grobecker. So kam es, dass dem gelernten Einzelhandelskaufmann und seiner Frau das bereits etablierte Ladengeschäft zur Übernahme angeboten wurde. Grobecker lehnte erst mal ab. „Mein Mann sagt immer erstmal Nein", lacht Ellen Grobecker. Dann sagte er zu, veränderte das Angebot, weil ein reines Schreibwarengeschäft schon damals nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. „Reich wird man hier nicht, aber für uns hat es gut ausgereicht", erzählt die Inhaberin.