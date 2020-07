In Wegberg : Neuer Fachbereichsleiter in Amt und Würden

(ben-) Seit fast zehn Jahren war Daniel Bieker im Fachbereich Gebäudewirtschaft der Stadt Wegberg beschäftigt. Ab dem 1. Juli übernimmt der Diplom-Ingenieur die Leitung des Fachbereiches Planen, Bauen, Wohnen.

Nach seinem Studium an der RWTH Aachen war er in verschiedenen Ingenieurbüros tätig, bevor er 2010 zur Stadt Wegberg wechselte. Er kann diverse Zusatzqualifikationen vorweisen, etwa in der Berufs- und Arbeitspädagogik. Der Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen ist in Wegberg für die Genehmigung von Bauvorhaben, die Genehmigung von Nutzungsänderungen von Gebäuden, die städtische Bauleitplanung, die Denkmalpflege sowie die Genehmigung von Großveranstaltungen verantwortlich.