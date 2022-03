Offener Ganztag an Schulen in Wegberg : Arbeitskreis soll OGS-Probleme lösen

Grundschüler beschäftigen sich mit Bastelarbeiten. Die wachsende Nachfrage nach einem Ganztagsangebot an Schulen stellt die Stadt Wegberg vor allem vor räumliche Herausforderungen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Wegberg Die Ganztagsbetreuung an Schulen (OGS) ist in Wegberg so beliebt, dass die Stadt handeln muss. Ein Arbeitskreis, in dem unter anderem die Grundschulleiterinnen sitzen, soll zielgerichtet Maßnahmen beraten.

(arue) Seit dem Jahr 2005 bietet die Stadt Wegberg das pädagogische Betreuungsangebot „Offene Ganztagsgrundschule“ (OGS) an. Seit 2008 nehmen alle Grundschulen an diesem Programm teil. Die damaligen räumlichen Planungen der Stadtverwaltung gingen dabei von einer Inanspruchnahme des Angebotes von bis zu einem Viertel der Schüler aus.

Im Laufe der Jahre hat sich die OGS jedoch etabliert und gewinnt an Nachfrage. „Bei der Schulanmeldung ist es derzeit schon selbstverständlich, dass Eltern nach dieser Betreuungsform fragen und diese in Anspruch nehmen wollen“, berichtet jetzt die Stadtveraltung in einer Vorlage, die in der kommenden Sitzung des Bildungsausschusses am 8. März behandelt werden soll. So liegt die Nachfrage für das Schuljahr 2022/23 bei allen Schulen bei über 65 Prozent der Schüler. Tendenz: weiter steigend.

„Dieses Wahlverhalten der Eltern hat dazu geführt, dass es trotz aller Bemühungen des Schulträgers und der Schulen einen Versorgungsengpass gibt“, konstatiert die Verwaltung. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab 2026 werde dieses Problem eher noch verschärfen. Bereits am 16. November 2021 diskutierte der Bildungsausschuss daher über dieses Problem.

Die Stadt schlägt nun vor, weitere Maßnahmen in einem Arbeitskreis zu beraten, der in naher Zukunft gegründet werden soll. Ihm sollen neben Mitarbeitern der Verwaltung Politiker des Bildungsausschusses, die vier Leiterinnen der Grundschulen und zwei Vertreter des OGS-Trägers angehören. Derzeit werde bei der auch für Wegberg relevanten kreisweiten Schulentwicklungsplanung untersucht, welche Auswirkungen die hohe Nachfrage nach OGS auf das Raumangebot der Schulen haben wird. Entsprechende Schulbegehungen seien bereits erfolgt. Mit dem Ergebnis wird noch im Juni dieses Jahres gerechnet.

„Hieraus ergeben sich dann Handlungsempfehlungen, die im Rahmen eines Arbeitskreises OGS geprüft und dann zur Umsetzung empfohlen werden sollen“, schlägt die Stadtverwaltung vor. Mit einer Bautätigkeit werde aber aufgrund der schlechten Haushaltslage nicht vor 2024 gerechnet.

