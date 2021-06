DHL weitet Service aus : Neue Packstation am Tenniscenter in Wegberg

Neue Packstation am Tenniscenter in Wegberg

Wegberg Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 101 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Es ist die dritte DHL-Packstation in Wegberg.

Die DHL hat eine neue Packstation am Tenniscenter an der Große Riet 3 in Wegberg in Betrieb genommen. Das teilt das Unternehmen mit. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 101 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Es ist die dritte DHL-Packstation in Wegberg.