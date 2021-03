Neue Internetseite : Stadt Wegberg baut digitales Angebot aus

Wegberg Eine neue Internetseite erweitert die virtuellen Möglichkeiten der Mühlenstadt. Das Online-Angebot ist übersichtlicher und leichter bedienbar. Bürgermeister Michael Stock kündigt bereits eine weitere Neuerung an.

„Wir haben den Online-Auftritt der Stadt nicht einfach nur einem neuen Design unterzogen, sondern die Inhalte komplett überarbeitet und sie an die Zielausrichtung der Stadt angepasst“, sagt Wegbergs Bürgermeister Michael Stock. Die Inhalte seien übersichtlicher, leichter bedienbar und barrierearm gestaltet. Die neue Website verbindet außerdem das im vergangenen Herbst im Kreis Heinsberg neu aufgelegte Serviceportal, das über 160 Dienstleitungen enthält, mit den Informationen aus dem Wegberger Rathaus. In der Suchmaske werden alle Ergebnisse aus der Website und dem Serviceportal dargestellt. Die Website passt sich außerdem automatisch mobilen Geräten wie Tablet und Smartphone an und ist somit besser lesbar.

Zahlreiche Fotos unterstreichen die textlichen Themenfelder und die eingebundenen Verlinkungen führen direkt zu weiterführenden Informationen auch externer Stellen. „Eine weitere Besonderheit ist das digitale Portal für Bewerbungen bei der Stadt. Damit wird der Bewerbungsprozess bei uns komplett digital ablaufen. Nur die Vorstellungsgespräche sind persönlich; darauf wollen wir nach wie vor nicht verzichten“, erklärt Bürgermeister Stock. Die Software sei eine webbasierte Unterstützung zur Identifikation von geeigneten Bewerbern in den Stellenausschreibungsverfahren. Mit der Bewerbermanagementsoftware werde der Bewerbungsprozess für alle Beteiligten erheblich vereinfacht. Wenn zukünftig ein Stellenangebot auf der Homepage aufgerufen wird, erfolgt eine automatische Weiterleitung in das Bewerbermanagementsystem. Dadurch haben Interessenten die Möglichkeit, sich direkt online bei der Stadt Wegberg zu bewerben. Die Stadt hofft, durch diese Modernisierung einen größeren Bewerberkreis anzusprechen.

Neu ist auch, dass Bürger über ein Kontaktformular ihr Anliegen kommunizieren können, das nach Eingangsbestätigung direkt online an die zuständigen Stellen im Rathaus weitergeleitet werden kann. In diesem Zusammenhang weist Bürgermeister Michael Stock auch auf die telefonische Kontaktaufnahme in der Bürgermeistersprechstunde dienstags zwischen 16.30 und 17 Uhr unter 02434 83456 hin. Mittwochs von 17 bis 18 Uhr lädt Bürgermeister Stock zu einer virtuellen Sprechstunde via Facebook und Youtube ein. Michael Stock kündigt eine weitere Neuerung an: „Aktuell sind wir dabei, eine Online-Terminbuchung für Besuche im Rathaus zu testen, um diese dann auf der neuen Homepage einzubinden. Wir möchten damit die Wartezeiten am Telefon verringern.“