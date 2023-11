Dalheim-Rödgen: Gedenkstätte für ermordete Zwangsarbeiterinnen „Die Nazis sprachen ihnen das Recht auf Leben ab“

Bei der Gedenkveranstaltung, zu der die Wegberger Stadtverwaltung eingeladen hatte, erinnerte der stellvertretende Bürgermeister Georg Schmitz an das furchtbare Schicksal der sieben Frauen, die als Zwangsarbeiterinnen im nahegelegenen Kolleg St. Ludwig einquartiert worden waren und schwere Schanzarbeiten im Grenzgebiet verrichten mussten. Nicht genug: „Die Anschuldigung, möglicherweise an einer Plünderei beteiligt gewesen zu sein, reichte den Verantwortlichen dabei völlig", sagte Schmitz. Den gesetzlich erforderlichen Rechtsbeistand habe es nicht gegeben. Nach dem Krieg seien die Täter im Rahmen eines gerichtlichen Strafverfahrens zwar ermittelt worden, das zuständige Gericht habe jedoch einen sogenannten „Befehlsnotstand" gesehen und die Täter deshalb nicht verurteilt. Die slawische Bevölkerung habe in der Weltanschauung der Nationalsozialisten - wie die jüdische Bevölkerung - als minderwertig gegolten, sagte Schmitz. „Die Nazis sprachen ihnen sogar das Recht auf Leben ab." Die zur Zwangsarbeit Verschleppten seien durch diskriminierende Sondererlasse der Willkür der Gestapo und anderer polizeilicher Stellen schutzlos ausgeliefert gewesen - ebenso wie schweren Bombenangriffen zum Ende des Krieges. Hunger und Bedrängnis waren ihre Begleiter. Nach ihrer Ermordung habe man die Leichen der sieben Frauen in unmittelbarer Nähe zum Exekutionsort verscharrt. Später wurden sie exhumiert und in Einzelgräbern mit Holzkreuzen beigesetzt, um 1959 im Eifelort Rurberg bei Simmerath in der Ehrenstätte für sowjetische Kriegsopfer ihre letzte Ruhe zu finden.