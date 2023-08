Einweihung am Wochenende Neue Gedenkplatten am Mahnmal in Arsbeck

Eine feierliche kirchliche Einweihung der drei neu gestalteten Gedenkplatten wird am kommenden Samstag, 2. September, ab 18.15 Uhr erfolgen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Der 1. September ist in Deutschland nämlich der Antikriegstag – an diesem Tag im Jahr 1939 hatte der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall Polens begonnen.