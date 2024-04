Golf- und Landclub Schmitzhof Gastronomie mit Ausblick

Auf den Golfplätzen der Region kennt er sich bestens aus, in der Gastronomie fühlt er sich pudelwohl – da brauchte es nicht viel für René Stieler, das Restaurant im Golf- und Landclub Schmitzhof zu übernehmen. Bereits seit Anfang des Jahres ist er gemeinsam mit seiner Mutter Regina in dem Restaurant tätig. Was zu Jahresbeginn noch im kleinen Kreise begonnen hatte, wurde am Osterwochenende gefeiert, als es zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Terrasse des Golfrestaurants öffentlich ein Grillbuffet gab. „Die Außensaison hat begonnen“, meint der Mittvierziger, während er von der großen Terrasse über die Tische und Stühle auf das weitläufige Gelände blickt mit den verschiedenen Golfbahnen, auf denen sich schon viele Spieler tummeln.