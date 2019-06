ZUE Wegberg-Petersholz nimmt Betrieb wieder auf : Stadt Wegberg rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen

Von Michael Heckers In den städtischen Unterkünften und in der Landeseinrichtung ZUE Petersholz werden demnächst neue Flüchtlinge erwartet.

Insgesamt 83 Flüchtlinge sind zurzeit in den städtischen Unterkünften untergebracht: 54 Personen in der Gemeinschaftsunterkunft an der Nordstraße in Arsbeck, 14 Personen in der Unterkunft am Philosophenweg in Dalheim und 15 Personen in eigenen angemieteten Wohnungen. Die Gemeinschaftsunterkunft in Gerichhausen ist weiterhin nicht belegt. Das Gebäude muss saniert werden und wird möglicherweise verkauft oder abgerissen. Die CDU hat beantragt, alle Möglichkeiten zu prüfen.