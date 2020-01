Bauvorhaben in Wegberg : Neue Feuerwache teurer als geplant

So soll die neue Feuerwache am Wegberger Grenzlandring aussehen. Foto: Büro Scheidt Kasprusch

Wegberg Der Bau der neuen Feuerwache am Grenzlandring dürfte für die Stadt Wegberg deutlich teurer werden als ursprünglich geplant. In den nächsten Wochen werden dem zuständigen Fachausschuss die ausgearbeiteten Pläne vorgelegt. Im Jahr 2022 soll die neue Feuerwache stehen.

War bei der Präsentation des siegreichen Architektenentwurfs im April 2018 noch von reinen Baukosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro (netto) und Gesamtbaukosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro die Rede, sind laut Haushaltsplanentwurf 2020 für den Bau der neuen Feuerwache Wegberg am Grenzlandring inzwischen Kosten in Höhe von insgesamt 8,7 Millionen Euro angesetzt. Mit dem Bau soll Anfang 2021 begonnen werden, die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant.