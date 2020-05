Radwege werden saniert, Fahrradbügel aufgestellt : Vorfahrt für Fahrradfahrer in Wegberg

Wegberg Der schlechte Zustand vieler Radwege wird häufig moniert. Jetzt wurde Geld freigegeben, um die schlechtesten Strecken sanieren zu können. Generell soll Fahrradfahren in Zukunft noch attraktiver werden.

Es ist ein Thema, zu dem unsere Redaktion am Bürgermonitor regelmäßig Beschwerden erreichen: Viele Radwege in Wegberg und Umgebung sind in einem katastrophalen Zustand. Immer wieder genannt werden in diesem Zusammenhang unter anderem Streckabschnitte am Grenzlandring (Berg, Busch, am Beecker Waldstadion und zwischen der Uevekovener und Holtumer Kreuzung) sowie der Abschnitt zwischen Wegberg und Klinkum, zwischen Klinkum und Arsbeck sowie zwischen Merbeck und Tetelrath. Viele Bürger wenden sich in ihrem Frust über Schlaglöcher und Holperstrecken an die Stadt. Doch die ist in diesem Fall in den allermeisten Fällen der falsche Adressat. Weil viele sanierungsbedürftige Radwege entlang von Landstraßen verlaufen, ist das Land NRW zuständig.