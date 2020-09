Blick auf den Anbau der freien Waldorfschule am Dechant-Ruppertzhoven-Weg in Dalheim-Rödgen: In diesem Gebäude werden in Zukunft die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 unterrichtet. Foto: Laaser, Jürgen (jl)