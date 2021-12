Wegberger Feuerwehr ersehnt Umzug : Zu wenig Platz und veraltete Technik

Voraussichtlich 2023 werden Wehrleiter Dietmar Gisbertz, Pressesprecherin Lena Graab und die gesamte Feuerwehr den Neubau der Feuerwache an der Maaseiker Straße beziehen. Foto: Stephan Vallata

Wegberg Die Wegberger Feuerwehr sehnt den baldigen Umzug in den Neubau an der Maaseiker Straße herbei. 2023 soll es so weit sein. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei sehr konstruktiv, sagt Wehrleiter Dietmar Gisbertz.