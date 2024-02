Nachhaltiges Wegberg Neues Netzwerk zum Schutz der Natur

Schon Albert Schweitzer sagte: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Doch die Menschheit befindet sich nicht nur im Klimawandel, sondern auch im sechsten Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Das letzte ereignete sich vor rund 66 Millionen Jahren, als ein kilometergroßer Asteroid auf der Erde einschlug. Grund genug für Iris Blenkle und Corinna Stellmacher, die das Netzwerk Nachhaltigkeit und Natur (kurz NNN) gegründet haben, interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu einzuladen, sich mit ihnen gemeinsam für Klimaschutz und Nachhaltigkeit stark zu machen. Gut 40 Naturfreunde und verschiedenen Alters und mit verschiedenen Expertisen kamen zum ersten Netzwerktreffen in die Wegberger Mühle – und damit weit mehr, als die Veranstalterinnen zu hoffen gewagt hatten: „Wir haben nicht mit so vielen Menschen gerechnet, sogar ein paar neue Gesichter sind dabei“, sagte Iris Blenkle, die mit Corinna Stellmacher die Moderation übernahm. Ebenfalls unter den Anwesenden: der Nachhaltigkeitsmanager Ralph Nobis – als direkter Draht zur Verwaltung.