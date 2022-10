Naturpark Maas-Schwalm-Nette : Am Naturwerktag dreht sich alles um die Schlingnatter

Wegberg Wer möchte dabei mithelfen, im deutsch-niederländischen Grenzgebiet den Lebensraum für Amphibien zu verbessern? Für den Naturwerktag, 5. November, sucht der Naturpark Maas-Schwalm-Nette noch helfende Hände.

Der „Natuurwerkdag“ findet in den Niederlanden jedes Jahr statt. An zwei Tagen werden dabei verschiedene Arbeiten rund um den Natur- und Artenschutz geleistet. Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette organisiert diesen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz zusammen mit den Partnern auf niederländischer und deutscher Seite der Grenze. Die Aktionen sind wechselseitig auf deutschem und niederländischem Gebiet.

Dieses Jahr wird der Naturwerktag in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstation Haus Wildenrath ausgeführt. In Rothenbach soll der Lebensraum für Amphibien, speziell für die Schlingnatter, verbessert und wieder hergestellt werden. Die Schlingnatter ist nach der Ringelnatter die am weitesten verbreitete Schlange in Deutschland. Sie gehört aber gleichzeitig zu den unbekanntesten unter den heimischen Kriechtieren. Die schlanke bis zu 75 Zentimeter lange Natter ist durch ihre Zeichnung perfekt getarnt und verschmilzt so regelrecht mit ihrer Umgebung.