Bewegungskindergarten in Merbeck Tanzen und springen sind in der Naturpark Kita Wildwiese erwünscht

Unterstützt werden die Kinder in ihrer Bewegungsfreude nicht nur durch das reichhaltige Bewegungsangebot, das es in der Kita Wildwiese ohnehin schon gab und jetzt gezielter umgesetzt wird, sondern auch durch den SV Merbeck. Deshalb war auch der SV-Geschäftsführer Christian Reiners zu der kleinen Feierstunde der Zertifikatsverleihung gekommen. „Seit drei Jahren gibt es die Kooperation nun schon. Wenn es das Wetter zulässt, spielen wir einmal in der Woche mit den Kindern Fußball, zudem haben wir unsere Preise familienfreundlich angepasst, sodass eine vierköpfige Familie für 120 Euro im Jahr bei uns sporteln kann“, erklärte er. Seminare, ein gemeinsames Sportfest sowie Angebote, in der Tanz- und Showgarde mitzumachen oder bei der Walk- und Laufgemeinschaft runden das Angebot ab.