Naturpark Schwalm-Nette Wunderbar wandern in der Mühlenstadt

Die Feiertage sind überstanden, aber die Waage ist unbarmherzig und zeigt mitunter eine Zahl, die alles andere als glücklich stimmt. Was gibt es da Besseres als Outdoor-Aktivitäten an der frischen Luft? Grundsätzlich gilt nämlich: Bewegung schadet nur dem, der sich nicht bewegt. Ein Spaziergang, eine längere Wanderung oder eine Fahrradtour lässt die Trägheit und Bewegungsarmut der Feiertage und die dunkle Jahreszeit schnell hinter uns. Speziell in der Mühlenstadt liegt das Fahrrad- und Wanderparadies direkt vor der Haustür. Das Auto kann getrost zuhause bleiben, gleichzeitig werden Natur und Umwelt geschont.