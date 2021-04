Lernen mit allen Sinnen im Erkelenzer Land : Neues Programm für Schulen beim Naturpark

Was lebt im Wasser? Naturparklehrer Karl-Wilhelm Kolb (r.) mit Jugendlichen an der Schwalm. Foto: Naturpark Schwalm-Nette

Wegberg Eine spannende Kleintiersafari oder eine interessante Gewässeruntersuchung – das Unterrichtsprogramm des Naturparks Schwalm-Nette bringt Schülern die natürliche Vielfalt näher.

Das neue Unterrichtsprogramm des Naturparks Schwalm-Nette unterstützt bei der Vermittlung von Kenntnissen in den Bereichen Biologie, Ökologie und Naturschutz. Es wird in diesen Tagen an die Schulen im Naturparkgebiet verschickt.

Der Naturpark Schwalm-Nette unterhält unter anderem das Naturparktor in Wassenberg. Außerdem ist das Haus Wildenrath in Wegberg-Wildenrath die Naturschutzstation im Kreis Heinsberg und für die Stadt Mönchengladbach. „Die Pandemie hat die vergangene Unterrichtssaison stark beeinflusst – viele der geplanten Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder mehr Aktivitäten in der Natur möglich sind“, sagt der Naturparklehrer Karl-Wilhelm Kolb. Das Unterrichtsprogramm sieht Fortbildungen zu den Themen „Ökosystem Wiese“ und „Die Erde hat kein dickes Fell“ vor. Daneben werden Beratungen für die Anlage von Schulgärten und die naturnahe Umgestaltung des Schulgeländes angeboten. „Ziel des Naturpark-Unterrichts ist, dass Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte ein Verständnis für den Schutz und den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur entwickeln. Das gelingt am besten, wenn sie die Umwelt mit allen Sinnen erfahren“, sagt Kolb.