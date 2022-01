Naturpark Schwalm-Nette : Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Wegberg Der neue Veranstaltungskalender des Naturparks Schwalm-Nette für das erste Halbjahr 2022 ist da. Bestellung der Broschüre auch online oder telefonisch möglich.

Das Programmheft liegt in den Naturparkzentren in Brüggen, Wachtendonk und Wassenberg, in den beiden Info-Points des Naturparks Schwalm-Nette (Hotel Restaurant Straelener Hof in Straelen und Café Longo in Wegberg) sowie in der Geschäftsstelle am Willy-Brandt-Ring 15 in Viersen aus. Außerdem ist die Broschüre in den Kreisverwaltungen Viersen und Heinsberg, Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie Büchereien und den Naturschutzorganisationen zu finden.